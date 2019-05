L' invasione dei taxi volanti | la mobilità punta in alto

A Plague Tale : Innocence è pronto per l'invasione mortale dei ratti e della peste ed entra in fase gold : Focus Home Interactive e Asobo Studio sono felicissimi di annunciare che A Plague Tale: Innocence (scopritelo nella nostra prova) è ufficialmente entrato in fase gold ed è pronto ad uscire in perfetto orario il 14 maggio. Ecco il comunicato ufficiale. Dopo tanti anni di duro lavoro, la storia di Amicia, Hugo, dell'Inquisizione e dei ratti è quasi completa e non vediamo l'ora di mostrarla al mondo. Fino ad ora l'accoglienza della stampa e degli ...