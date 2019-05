Isola d' Elba | se piove durante la vacanza in alcune strutture il soggiorno è gratis

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Le temperature nel Belpaese non sono sicuramente delle migliori, nonostante siamo ormai a primavera inoltrata. Pioggia e freddo si sono infatti riversati in Italia negli ultimi giorni. Le temperature fredde e quasi invernali si protrarranno ancora per diversi giorni e questo mese di maggio sarà sicuramente ricordato come uno dei più freddi degli ultimi anni. Ovviamente, con questo clima non proprio primaverile, quasi nessuno cercherà di prenotare unaproprio nel mese di maggio, per paura di avere le ferie rovinate dal clima instabile. L'ente del turismo dell'd'ha così deciso di lanciare un'iniziativa per incentivare la prenotazione nelledel posto, proponendo un rimborso per tutti i turisti che incontreranno la pioggiail loro....

RitamassaroRita : RT @Elbareport: La Tenuta delle Ripalte è certificata tra 'I cieli più belli d'Italia' e si distingue come destinazione d'eccellenza per l'… - LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Isola d'Elba, piove due ore consecutive? Non paghi l'albergo [news aggiornata alle 20:01] - rep_firenze : Isola d'Elba, piove due ore consecutive? Non paghi l'albergo [news aggiornata alle 20:01] -