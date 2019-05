George Clooney | cacio e pepe a Trastevere

Ho leccato il pannolino di Alexander! George Clooney fa uno scherzo ad Amal : George Clooney ha raccontato uno degli ultimi scherzi fatti alla moglie Amal e ai collaboratori in Sardegna. Intervistato dal settimanale Oggi, l’attore americano ha raccontato il suo amore per la Sardegna e ha rivelato di aver fatto uno scherzo alla moglie Amal e ai suoi dipendenti proprio durante la permanenza nella villa in Sardegna : “L’ultimo l’ho fatto alle due signore e al cuoco che mi tengono casa, qui in Sardegna. Amal si ...

Catch 22 su Sky con George Clooney : trama - cast e numero puntate : Catch 22 su Sky Atlantic con George Clooney: di cosa parla e quante puntate sono Partirà martedì 21 maggio su Sky Atlantic la nuova serie tv con protagonista George Clooney: Catch 22. Basata sull’omonimo romanzo di successo di Joseph Heller (conosciuto in Italia con il titolo di Comma 22), il nuovo telefilm racconta le avventure […] L'articolo Catch 22 su Sky con George Clooney: trama, cast e numero puntate proviene da Gossip e Tv.

Amal e George Clooney cena romantica a Roma : La coppia formata da Amal e George Clooney si trovano a Roma per impegni di lavoro, hanno colto l’occasione per concedersi una Romantica cena a due, in un ristorante di pesce a Campo de’ Fiori. Belli Romantici e affiatati, hanno passeggiato per le vie della Capitale mano nella mano, senza lasciarsi per un istante. Con una coppia di gemelli di 2 anni in giro per casa, non deve essere facile per i Clooney trovare spazio per un ...

George Clooney : “Catch-22 è una satira contro la guerra attuale anche oggi” : https://www.youtube.com/watch?v=eCgeIcUdysQ Andrà in onda dal 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Catch-22, la miniserie internazionale tratta dal grande romanzo antimilitarista di Joseph Heller, pubblicato in Italia col titolo di Comma 22 (Bompiani). La produzione originale Sky è ambientata a Pianosa durante la Seconda guerra mondiale, dove un gruppo di bombardieri americani devono affrontare le assurdità della guerra fra cui il paradosso ...

George Clooney lancia la sua Catch 22 in conferenza stampa prima del debutto su Sky (Foto e video) : Il tempo corre veloce e se lo scorso anno eravamo qui a parlare dei lavori sul set in Sardegna e delle prime foto di Catch 22, oggi siamo pronti non solo a vedere i primi episodi della serie ma anche assistere alla sfilata di George Clooney in quel di Roma per il lancio ufficiale in conferenza stampa. Sembra proprio che la serie tv che debutterà il 21 maggio su Sky Atlantic non porterà sullo schermo gli orrori della guerra nel senso letterale ...

George Clooney : "La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci - perché penso di avere altri talenti" : “La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci, perché penso di avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana George Clooney, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime ...

La dolce vita di George Clooney e Amal : Si pensava che George Clooney sarebbe arrivato a Roma da solo per l’anteprima europea di Catch-22, la serie tv da lui diretta, prodotta e interpretata che il 21 maggio debutterà su Sky Atlantic. Invece la moglie Amal Alamuddin non resistito all’idea di accompagnarlo e di godersi un po’ la «dolce vita». --Sposati dal 2014 e genitori di due gemelli, Ella e Alexander, di quasi 2 anni, George e Amal, non appena possibile, amano concedersi ...

Chiara Ferragni incontra George Clooney : "Per me Fedez è più bello" : Ospite di un evento organizzato dalla NASA negli Stati Uniti, Chiara Ferragni si è fatta immortalare alla festa nientemeno che con l'attore americano George Clooney.Immediatamente i follower della fashion blogger si sono scatenati davanti allo scatto che ritrae insieme la moglie di Fedez e l'ex stella di E.R - Medici in prima linea, poi diventato un interprete al cinema, tanto che la Ferragni alla fine ha scherzato: “Adoro George, ma nel ...

Royal Baby - George Clooney padrino di Archie? La sua risposta spiazza tutti : Particolare coincidenza, che ha alimentato le voci circa questa possibilità, è il fatto che Clooney ha compiuto gli anni proprio il 6 maggio, giorno nel quale il Royal Baby è venuto al mondo. A tal ...