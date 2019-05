Ambra | «Io | disordinaria | e addio panico in volo»

vanityfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Prendo une vado a Londra. Non me ne frega più niente della paura di volare, sono la «secchiona» dei corsi antie non mi vogliono più tra i piedi ché, dal troppo sapere, disturbo anche i docenti. Non crediate sia facile per me contenere la felicità di riuscire a rimettere piede su un aeroplano, senza dover chiedere ogni volta perdono alla mia adorata dignità, persa tra divise inondate di lacrime e smocciolamenti, slacciamento violento della cintura di sicurezza durante il decollo con conseguente corsa in braccio al capo-cabina, inginocchiamenti vari davanti allo steward di turno con mantra recitati senza pudore «Aiutamitipregoaiutamitipregoaiutamitiprego» sotto lo sguardo stanco e incredulo di una hostess mia fan dai tempi di NON È LA RAI. Arrivo in aeroporto pronta, equipaggiata di previsioni meteo e buonsenso, sapendo che l’aereo è il mezzo più sicuro. Sorrido a tutti. Il ...