Omen OUTPOST Mousepad con tecnologia Qi Wireless Charging

hynerd

(Di martedì 14 maggio 2019) Ilè un oggetto immancabile in ogni set up che si rispetti. Con il nuovodiby hp sarà possibile usarlo anche come centro di ricaricagrazie allaQi. Con talesi potrà ricaricare ogni dispositivo compatibile, come smartphone oppure il nuovo Photonmouse, mentre giochiamo ai nostri titoli preferiti. Gioca al meglio scegliendo tra un anti-fray morbido o rigido a seconda delle tue esigenze. Il tappetino morbido fornisce un … L'articoloconQidi Dico Montesanto proviene da Hynerd.it.