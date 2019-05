tgcom24.mediaset

(Di martedì 14 maggio 2019) Dopo un incidente in scooter lo scorso dicembre, tutti lo avevano dato per spacciato ma poi ilso ritorno alla vita. E oggi il rientro in classe.

TfnWeb : Miracolo a Verona, 17enne in coma profondo: si risveglia prima dell'espianto degli organi - TfnWeb : Miracolo a Verona, 17enne in coma profondo: si risveglia prima dell'espianto degli organi - lia_cautiero : Zucchero l anno prossimo all arena di Verona un miracolo -