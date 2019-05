Gianluca Gaetano | prima la gioia per l' esordio in A con il Napoli | poi il dramma in

Gianluca Gaetano ed il triste esordio col Napoli : la nonna muore durante i festeggiamenti : Gianluca Gaetano ha espresso tutta la sua tristezza sui social per quanto accaduto alla nonna deceduta dopo il suo esordio col Napoli “Mi hai visto esordire, ma io non sono riuscito a vederti per l’ultima volta”. Con questo breve tweet il giovane Gianluca Gaetano ha voluto salutare la nonna, morta pochi minuti dopo il suo esordio con la maglia del Napoli. Una giornata di festa si è trasformata in una tragedia in casa Gaetano. Dopo ...

Esordio in Serie A di Gianluca Gaetano : festa in famiglia - poi la rissa con i vicini e la morte della nonna : Prima la gioia per l’Esordio in Serie A ad appena 19 anni poi il dolore per la morte della nonna colta da malore dopo una rissa con i vicini di casa insofferenti al frastuono. E’ successo al giovane talento del Napoli Gianluca Gaetano, calciatore che si sta mettendo in mostra con la primavera degli azzurri. Tutto è successo quasi in contemporanea, un segno del destino. Gaetano entra in campo al posto di Callejon, nella ...