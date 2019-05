Processo Expo | la Procura chiede un anno e un mese per Sala

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si è tenuta oggi, nell'ambito delsulla cosiddetta Piastra, la requisitoria del sostitutotore generale Massimo Gaballo che ha chiesto per Beppeune unper il reato per cui è imputato, ossia falso materiale e ideologico. L'accusa nei confronti dell'attuale sindaco di Milano, infatti, è che in qualità di commissario unico e amministratore delegato di2015 avrebbe retrodatato l'atto di nomina di una commissione di gara d i un appalto. Iltore Gaballo ha detto che il reato è documentatamente provato e cheavrebbe retrodatato due verbali in concorso con il manager Angelo Paris. La retrodatazione sarebbe di 13 giorni e riguarderebbe due verbali relativi alla commissione aggiudicatarie della gara sulla Piastra per non doverla rifare e mettere a rischio l'inaugurazione dell'evento. Il Pg ha spiegato:"non è credibile quando cerca di ...

