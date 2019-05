Palermo in Serie C | Sergio Friscia | “non ho mai apprezzato la gestione Zamparini”

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) “, i tifosi rosanero e tutti coloro che nel capoluogo siciliano amano il calcio e lo vivono con passione e rispetto non possono che essere profondamente amareggiati per quanto accaduto: i fatti riscontrati dalla giustizia sportiva e la conseguente retrocessione inC”. Sono le dichiarazioni all’ITALPRESS disulla decisione del TFN della Figc di retrocedere ilinC. “Personalmente – aggiunge – non ho mailaZamparini, che ritengo non abbia mai avuto come obiettivo primario il successo del Club, e che abbia invece utilizzato ilper fare crescere campioni da rivendere ad altre squadre. Da palermitano sono molto dispiaciuto, ilmerita ben altre vetrine che non la C”.inC, Totò Orlando: “è stata mortificata una città” CalcioWeb, le ultime notizie e gli ...

