Grazie a Dreams | Spider-Ham diventa il protagonista di un minigioco

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ora abbiamo la prova che è possibile creare qualunque cosa con(esclusiva PS4 targata Media Molecule), basta un minimo di preparazione e tanta buona volontà. Come riporta VG247, l'utente nukazukerice ha postato un breve video su Twitter che mostra un misterioso individuo spostarsi di palazzo in palazzo usando la sua fidata ragnatela. No non stiamo parlando di-Man, ma del famoso-Ham.Non è la prima volta che un utente riesce a ricreare una cosa del genere, infatti non troppo tempo fa Bearly Rega ha realizzato un remake della prima leggendaria sezione di Metal Gear Solid, sfruttando i potenti strumenti messi a disposizione dal titolo di Media Molecule. Per farvi un altro esempio possiamo citare Project Zero, che sembra essere uno sparatutto molto interessante, considerando che è stato creato all'interno di un altro gioco. Altri progetti includono ricostruzioni fan made ...

