Claudia Gerini ritrova l'amore con Simon Clementi

Recentemente, invece, Claudia Gerini è salita agli onori della cronaca rosa per la liason con Andrea Preti, affascinante modello di 17 anni più giovane. La storia tra i due non è durata che qualche mese, ma è stato un periodo di grande gioia per l'attrice, che però a un certo punto ha sentito di dover interrompere la frequentazione. “Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”, aveva dichiarato la Gerini al termine della storia con Preti, chiudendo la porta alle spalle. Oggi, dopo vari flirt attribuiti e mai confermati, con Simon Clementi sembra aver ritrovato la serenità. L'uomo è già padre di una bambina e ha due attività ben avviate, una a Roma e una nelle immediate vicinanze. Dopo l'esperienza di una relazione con un uomo molto più giovane, Claudia Gerini ha scelto di stare con un suo coetaneo, che probabilmente le può garantire la stabilità sentimentale di cui ha bisogno in questo momento.