Caltanissetta e Castelvetrano hanno un sindaco M5s

Ballottaggi in Sicilia - Caltanissetta e Castelvetrano al M5s : Si avvia verso la vittoria a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata di Ballottaggi in Sicilia, il candidato del M5s Roberto Gambino: a meta' dei seggi scrutinati sfiora il 60%, contro il 40% del rivale Michele Giarratana del centrodestra. M5s vince invece nel Comune di Castelvetrano (Trapani), citta' del superlatitante Matteo Messina Denaro: a meta' scrutinio il candidato pentastellato Enzo Alfano supera il ...

Il 9 e 10 maggio Di Maio a Castelvetrano e a Caltanissetta per sostenere i candidati sindaci M5S al ballottaggio : Il 9 e 10 maggio prossimi il vicepremier Luigi di Maio sarà di nuovo in Sicilia per sostenere i candidati sindaci M5S al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano, dove parteciperà ...