Simonetta Martone | A Samarcanda anni intensi | ma formativi Ultimo Minuto? Avrebbe

(Di domenica 12 maggio 2019) E’ sparita per sua scelta dalle scene e concede rarissime interviste, ma quando lo fa apre il cassetto dei ricordi trasportandoti in un mondo di aneddoti e retroscena che un articolo non basta. Per questo ane dedicheremo due, per ripercorrere a pieno una carriera televisiva che l’ha vista protagonista davanti e dietro le quinte.Conduttrice, inviata, autrice, produttrice, ma innanzitutto traduttrice. La conoscenza delle lingue le aprì infatti le porte del Festival di Giffoni alla metà degliottanta. Per lei, che veniva da Salerno, si trattò di un’occasione a portata di mano. “Serviva una che conoscesse il francese, la notte dormivo in un convento”, confessa laa TvBlog. “Inoltre traducevo i copioni dei film e mi dedicavo al doppiaggio di alcune scene per evitare che i ragazzi fossero costretti a leggere i sottotitoli”....

