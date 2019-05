Migranti | 64 sbarcano a Crotone | ok del Viminale per le condizioni meteo avverse

Conte "apre i porti" - ma sbarcano soltanto i Migranti salvati dalla Marina : Il premier spegne sul nascere il nuovo scontro sul tema migranti con il Viminale dopo il salvataggio di 36 persone a opera...

L'Europa rispedisce in Italia un numero di Migranti superiore a quelli che sbarcano - 09/05/2019 - : Quello che è certo è che a quanto pare la politica dei porti chiusi del governo giallo-verde non sta facendo i conti, tra le tante cose, anche con questo tipo di flussi, che in larga parte vengono ...

Migranti - quelli rispediti in Italia da Germania e Ue sono più di quelli che sbarcano : Secondo la convenzione di Dublino, i Migranti devono chiedere asilo nel primo paese di sbarco, rimanendovi per tutta la durata della procedura. In base a questo regolamento la Germania rispedisce in Italia sempre più Migranti che riescono ad attraversare il confine a nord. E i Migranti rispediti in Italia sono più di quelli che sbarcano sulle coste del nostro Paese.Continua a leggere

I Migranti rispediti in Italia sono più di quelli che sbarcano : Germania, Austria e Francia rispediscono in Italia un numero di migranti superiore a quelli che sbarcano. Si tratta dei cosiddetti “Dublinanti”, i migranti sbarcati in l'Italia, poi passati nei paesi confinanti attraversando la frontiera a Ventimiglia, a Bolzano o altrove, intercettati dalla polizia e identificati in base ai dati della rete Eurodac, la banca dati europea delle impronte digitali...

Migranti - partenze a raffica. Sbarcano in 20 a Porto Empedocle - avvistati barcone e gommone con 230 persone a bordo : Dalla Libia si continua a partire, dalla Tunisia si continua ad arrivare indisturbati in Italia. Gli ultimi 20 Migranti sono approdati a Porto Empedocle, intercettati quando erano ormai a venti miglia ...

Alan Kurdi - 64 Migranti sbarcano a Malta : 'Andranno in 4 Paesi' Salvini : nessuno in Italia : 64 sbarcano a : 'Andranno in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo'. : ottime notizie. I 64 migranti della Alan Kurdi , nave della ong tedesca Sea Eye che si trovano da 11 giorni in acque ...

I 64 Migranti dell'Alan Kurdi sbarcano a Malta | Verranno distribuiti tra Germania - Portogallo - Francia e Lussemburgo : Muscat: "Nessuna delle persone soccorse resterà a Malta, che non può permettersi di assumersi questo onere da sola".

Migranti - 64 sbarcano a Malta : «Andranno in Germania - Francia - Portogallo e Lussemburgo». Salvini : ottime notizie : Migranti, 64 sbarcano a Malta: «Andranno in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo». Salvini: ottime notizie. I 64 Migranti della Alan Kurdi, nave della ong tedesca...

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la nave non entrerà in porto. Salvini : “Nessuno arriverà in Italia” : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti – tra cui 12 donne, una incinta, e un bambino – a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo come confermato dal premier maltese Joseph Muscat. Si rallegra di ciò il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha commentato: ...

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la nave non entrerà in porto : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, portogallo e Lussemburgo. Sbarcheranno i Migranti ma non la Alan Kurdi, imbarcazione della ong tedesca Sea Eye. La nave infatti non sarà comunque autorizzata ad entrare in porto. A bordo ci sono 64 persone, fra cui 12 ...

I 64 Migranti della Alan Kurdi sbarcano a Malta. Salvini : nessuno arriverà in Italia : I 64 migranti a bordo della nave Alan Kurdi "sbarcheranno a Malta" e "saranno ridistribuiti tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo": lo ha reso noto il premier maltese, Joseph Muscat, in un tweet. La soluzione arriva - spiega - grazie a "un efficace coordinamento della Commissione europea e Malta". nessuno dei migranti soccorsi resterà a Malta "che non può assumersi questo onore da sola", ha aggiunto Muscat."Ottime ...

Lampedusa - sbarcano 70 Migranti. Salvini : «Saranno espulsi». M5S attacca : «Inutile propaganda» : Settanta migranti sbarcano a Lampedusa dopo essere stati intercettati da Guardia di Finanza e Guardia costiera ed è subito un caso politico. «Saranno espulsi quanto...

Migranti : in 18 sbarcano in Salento : ANSA, - CASTRIGNANO DEL CAPO, LECCE,, 8 APR - Un'imbarcazione a vela di sette metri con a bordo 18 Migranti di etnia curda - tra cui tre donne e una bimba di tre anni - é stata intercettata al largo ...

Migranti : in 18 sbarcano in Salento : CASTRIGNANO DEL CAPO, LECCE,, 8 APR - Un'imbarcazione a vela di sette metri con a bordo 18 Migranti di etnia curda - tra cui tre donne e una bimba di tre anni - é stata intercettata al largo del Capo ...