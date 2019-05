Michelle Hunziker | ospite con J-Ax a Verissimo | “Quando è entrato stavo toccando le

"Cosa sta succedendo qui?". La gaffe bollente di Michelle Hunziker - : Carlo Lanna Sorpresa con due ballerine durante le riprese del suo video clip: la divertente confessione di Michelle Hunziker a Verissimo É un vero e proprio tornado di simpatia e di vitalità. Michelle Hunziker è sempre al top nonostante è impegnata su diversi fronti. Ora è al timone insieme a Gerry Scotti del TG satirico di Canale 5, ma è anche showgirl e cantante. Recentemente ha debuttato nella scena trap di oggi con "Minchkere", ...

Michelle Hunziker - confessione hot a Verissimo : «Quando è entrato - stavo toccando le ciap*** di due ragazze...» : Michelle Hunziker, ospite insieme a J-Ax a Verissimo, ha rivelato a Silvia Toffanin una gaffe hot che le è capitata recentemente. Su Leggo.it le ultime novità. «Ero in una camera...

Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Eros e Michelle Hunziker chiarisce : Aurora Ramazzotti in dolce attesa? La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sbotta Aurora Ramazzotti incinta? Questa la notizia che da diverse ore sta circolando sul web. Ma sarà vero? Lo scoop, per ovvi motivi, è arrivato anche sotto gli occhi della diretta interessata che, invece di far finta di niente, ha deciso di […] L'articolo Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Eros e Michelle Hunziker chiarisce proviene da Gossip e Tv.

Michelle Hunziker non è in crisi con Tomaso Trussardi : Michelle Hunziker è da poco tornata a condurre Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5, ma ad attirare l'attenzione dei suoi fan è soprattutto la sua vita privata e matrimoniale. Anche perché,...

All Together Now - Michelle Hunziker su J Ax : 'E' la nostra Geri Halliwell' : In un'intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Michelle Hunziker e J Ax spiegano nei dettagli come sarà strutturato il loro nuovo programma musicale All Together Now che andrà in onda su Canale 5 il 16 maggio. Nei giorni scorsi, per lanciare il programma, la Hunziker è stata la protagonista del video 'MICHKERE', dove nelle vesti di un trap queen su una base di Dj Enzo, lancia rappando frecciatine simpatiche alle sue "rivali", da Barbara ...

Michelle Hunziker si dà alla trap con ‘Michkere’ : dissing a Diletta Leotta - citazioni e parodia con lo zampino di J-Ax [TESTO e VIDEO] : Michelle Hunziker si dà alla trap con l’aiuto di J-Ax: fuori ‘Michkere’ il primo singolo della subrette svizzera fra bonari dissing, autocelebrazione e rime taglienti firmate Pedar Poy Ci abbiamo messo un bel po’ di anni rispetto ad altre realtà musicalmente più avanzate, ma anche in Italia è arrivata ad affermarsi finalmente la trap. Il ‘nuovo’ genere musicale ha preso piede molto velocemente, con ...

Michelle Hunziker - debutto da regina trap con «Michkere» : Catene d’oro, pellicce bianche, auto sportive e abbigliamento sporty: è questo il nuovo look di Michelle Hunziker. Anzi, di Michkere, così si chiama la nuova regina della trap, che allo yodel delle sue origini ha preferito il mercato più mainstream del momento, quello della trap, con un brano che si intitola proprio come il suo alter ego musicale, Michkere. «Sono troppo vera per questa scena italiana, devo parlare in ...

Michelle Hunziker svela la data d'inizio di All Together Now - : Il programma musicale vedrà sfidarsi sul palco diversi concorrenti, le cui doti saranno giudicate da 100 elementi facenti parte del mondo della musica tra cantanti, dj e produttori di tutto il mondo. ...

Michelle Hunziker replica alle critiche sulla sua "svolta trap" : “Ma stiamo scherzando? Cos’è questa buffonata?”: Michelle Hunziker si dà alla trap e il popolo dei social si scatena. Il divertente singolo “Michkere”, lanciato dalla conduttrice con la collaborazione di J-Ax, non ha convinto molti utenti e così la diretta interessata ha dovuto rispondere a tono a chi la criticava.Nell’ironico brano incriminato, Hunziker canta versi come “la mia vita ...

Video e testo di Michkere di Michelle Hunziker - trash-parodia per lanciare un nuovo programma - e ce lo meritiamo : Il mainstream ci aveva già puniti con Dolcemaro di Malgioglio feat. Barbara D'Urso, ma il sadismo si accanisce ancora sulle nostre membra stanche con Michkere di Michelle Hunziker. Ripetiamo: Michkere di Michelle Hunziker. Nulla di strano in queste 4 parole, se non fosse che troviamo la showgirl e conduttrice di Striscia La Notizia nelle vesti di una "riot grrrl" glitterata e cosparsa di bigiotteria mentre fa il verso alla trap, mentre dissa ...

Perché Michelle Hunziker ha fatto una canzone trap? : http://www.youtube.com/watch?v=WXuT9Geew7M S’intitola Michkere ed è un nuovo brano musicale dalle chiare influenze trap. Ma a cantarlo non è uno dei tanti trapper tanto in voga in questi ultimi anni nelle classifiche italiane e internazionali, bensì la nota conduttrice Michelle Hunziker. Il video che accompagna la canzone rientra nel mix di macchine di lusso, ambientazioni sfarzose e formose ballerine in abiti bizzarri tipico di altre ...

«Michkere» : Michelle Hunziker si dà alla trap (con J-Ax) : Michelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroPrima di incontrare J-Ax, Michelle Hunziker era una ragazza acqua e sapone, sorridente e con la voglia di fare. A cambiare le cose, però, è stata la vicinanza con il rapper durante la registrazione di All Together Now, il nuovo programma di Canale 5 che debutterà ...

Striscia la Notizia - Gerry Scotti "celebra" Michelle Hunziker : dopo le rose - il colpo bassissimo in un video : Grande festa a Striscia la Notizia, dove si celebra Michelle Hunziker, la storica conduttrice del tg satirico di Canale 5 arrivata alla millesima puntata vissuta dietro al bancone più seguito d'Italia. E nell'emissione del 6 maggio, a celebrarla ci pensa Gerry Scotti, che le riserva una calorosissim

Michelle Hunziker e il 'debutto' da trapper : il singolo con J-Ax : Una nuova stella nella scena del rap italiano? Quasi. Per promuovere il programma musicale che condurrà a breve insieme a J-Ax, Michelle Hunziker si è improvvisata rapper incidendo il suo primo, e per ...