huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019)Z: i nativi digitali per definizione. Sono allievi di youtuber ed influencer. Inventori di nuove professioni fin oggi sconosciute. Amici senza frontiere. Se i “” potevano vantare di essere ladella rivoluzione digitale, laZ è la prima ad essere veramente immersa in questa nuova visione del mondo.Michael Wood, un responsabile di 747 Insights, ha dichiarato a Business Insider di aver sentito definire Gen Z come “” perché questatende a far valere il proprio pensiero con più forza rispetto a quella dei.Questa nuova, che raggruppa i nati dal 1995 al 2012, comunica in modo pragmatico e veloce. Da sempre è stata abituata a captare continue informazioni, delle quali ha dovuto imparare a valutarne velocemente qualità ...

D17Fra : RT @HuffPostItalia: Generazione Z, 'millennials sotto steroidi' - ilmiki3 : RT @HuffPostItalia: Millennials: una generazione senza anima? Le cose non stanno proprio così. Ve lo dice uno di loro - HuffPostItalia : Millennials: una generazione senza anima? Le cose non stanno proprio così. Ve lo dice uno di loro -