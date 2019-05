La svolta di Bergoglio ad Assisi | per un' economia che includa e non uccida

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Una scelta rivoluzionaria, quella di Papa Francesco, di convocare ad, per il prossimo marzo, i giovani economisti di tutto il mondo. Una scelta rivoluzionaria come quella di san Francesco, che rifiutò l’del tempo per costruire quella improntata al dono, alla fraternità e all’inclusività. La scelta dinon è casuale, basti pensare che i francescani hanno dato vita ai monti di pietà, hanno inventato l’di mercato come risposta all’imbarazzo della ricchezza. Come ci ha detto il professore Stefano Zamagni:“L’imbarazzo della ricchezza era stato scoperto dai monaci cistercensi – Bernardo da Chiaravalle – che accumulavano denaro nei loro monasteri, ma non riuscivano a farlo circolare, evidenziando la miseria all’esterno. È così che San Francesco e i francescani ...

