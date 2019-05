Tangenti in Lombardia | parlano i primi collaboratori - Sky TG24

Tangenti in Lombardia - tre imprenditori collaborano con i pm : Tangenti in Lombardia, tre imprenditori collaborano con i pm Si sono presentati in Procura per parlare dell’inchiesta che ha svelato un presunto sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti. L’eurodeputata di Fi Lara Comi non è indagata: sono in corso accertamenti. Sentito il sindaco di Gallarate come ...

Tangenti Lombardia - Altitonante : 'Mai preso mazzette - soldi erano per Tatarella' : Spuntano nuovi filoni nell'inchiesta che vedrebbero coinvolta l'europarlamentare forzista Lara Comi che smentisce. Sentita Giulia Martinelli, ex-compagna di Salvini

Tangenti Lombardia - spunta il nome di Lara Comi : Dalle carte dell’inchiesta sulle Tangenti in Lombardia spunta una consulenza sospetta. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, attraverso Gioacchino Caianello, sarebbero confluiti in una società riconducibile a Lara Comi (Europarlamentare di Forza Italia) circa 38.000 euro. Nella giornata di ieri la novità importante è stata comunque rappresentata dalla collaborazione di un primo imprenditore coinvolto, che ha deposto nello stesso giorno ...

Tangenti in Lombardia - le 131 telefonate del «manovratore» a Lara Comi e ai parlamentari : L’eurodeputata di Forza Italia: consulenze? Nulla a che spartire. Dai pm un imprenditore a collaborare. Ascoltata come teste anche la responsabile della segreteria di Fontana, ex compagna di Salvini

Tangenti Lombardia - parla imprenditore : 20.15 C'è un primo imprenditore che comincia a collaborare con i pm della Dda di Milano nell'inchiesta sul presunto sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che ha portato a 43 misure cautelari. L'imprenditore, di una società partecipata del Varesotto, si è presentato in Procura come teste con il suo avvocato e ha reso dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini. L'uomo è indagato per corruzione.

Tangenti Lombardia - Altitonante lascia : 18.57 Il consigliere regionale di FI Fabio Altitonante ha rimesso la delega a sottosegretario all'area Expo per la Regione Lombardia. L'incarico gli era stato già sospeso dal presidente della Regione Attilio Fontana martedì scorso, subito dopo che Altitonante era finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano per Tangenti negli appalti. Domani Altitonante sarà sentito dai magistrati.

Antonio Di Pietro - Tangenti in Lombardia : "Tutti in vendita per gli spiccioli e poi se la prendono con i pm" : "Tangentopoli non è tornata, non è mai passata. Questo perché in tutti questi anni si è cercato di nascondere la testa rispetto a problemi mai risolti". Antonio Di Pietro, 27 anni dopo l'arresto di Mario Chiesa e lo scandalo tangenti in Lombardia, spiega in una intervista a La Stampa che "si deve in

Tangenti in Lombardia - pm : Fontana violò principi imparzialità : Avrebbe violato i principi di imparzialità previsti dalla legge in caso di "avviso pubblico di nomina" per un incarico di natura regionale come quello ottenuto dal suo socio Luca Marsico, nominato componente esterno del "Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici" della Regione Lombardia. E' questa l'accusa contestata dai milanesi al governatore lombardo Attilio Fontana, indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta rete di ...

Tangenti in Lombardia - 'Soldi ai partiti e serate allegre : assunzioni decise dalle cosche' : di Claudia Guasco Renato Napoli e Daniele D'Alfonso. Sono loro, dicono le carte della Dda di Milano sul sistema di Tangenti in Lombardia, i direttori d'orchestra della spartizione degli appalti. L'...

Tangenti in Lombardia - un ingegnere ha scoperto la cimice nel climatizzatore La rete di Caianiello - «il manovratore» : Trovata nell’ufficio dove era stata pagata una mazzetta. La scorsa settimana il governatore leghista Attilio Fontana si era presentato dal procuratore Francesco Greco, a sorpresa: lunedì dovrà comparire in un interrogatorio sull’ipotesi di abuso d’ufficio

Tangenti in Lombardia - indagato il governatore Attilio Fontana : Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. Lo riporta stamani il Corriere...