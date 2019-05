Superbike – Rea ‘beffa’ le Ducati nelle prime libere di Imola | Davies secondo | Bautista

Superbike - Round Italia : Rea chiude in testa il venerdì. Bautista quarto le seconde libere : Su un circuito che lo ha visto trionfare sette volte e salire in dodici occasioni sul podio, Jonathan Rea infila due sessioni molto convincenti e comanda in entrambe la classifica. Il suo miglior ...

Superbike - Imola : Rea vola nelle libere - Bautista quarto : Imola - Jonathan Rea chiude al comando la prima giornata di prove sul circuito di Imola, dove domenica si correrà quinta tappa del mondiale di Superbike. Il pilota della Kawasaki ha fatto registrare ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 2. Jonathan Rea si conferma leader - Davies vicino - Bautista 4° non brillante : E’ sempre Jonathan Rea il protagonista del primo giorno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Imola il campione del mondo in carica ha letteralmente pennellato ogni curva, facendo una grande differenza nell’ultimo settore, dove la sua guida, associata alla stabilità della ZX-10RR, ha fatto una grande differenza. L’1’46″374 è la dimostrazione e per il nordirlandese la ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 1. Jonathan Rea davanti a tutti - Bautista terzo. Infortunio per Laverty : A Imola è incominciato il lungo weekend riservato al GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il fine settimana si è aperto con le prove libere 1 durante le quali Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo: il Campione del Mondo in carica, dopo quattro uscite in cui non era mai riuscito a contrastare il dominio di Alvaro Bautista, sembra aver trovato un ottimo assetto sulla sua Kawasaki e ha stampato un interessante ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultati prove libere 1. Jonathan Rea davanti a tutti - Bautista terzo. Infortunio per Laverty : A Imola è incominciato il lungo weekend riservato al GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il fine settimana è incominciato con le prove libere 1 durante le quali Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo: il Campione del Mondo in carica, dopo quattro uscite in cui non era mai riuscito a contrastare il dominio di Alvaro Bautista, sembra aver trovato un ottimo assetto sulla sua Kawasaki e ha stampato un interessante ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, che vedrà i piloti impegnati nelle due sessioni di prove libere sullo storico tracciato romagnolo di Imola per il GP d’Italia. I primi quattro weekend di gare hanno rappresentato il dominio assoluto della Ducati Panigale V4 R di Alvaro Bautista, che ha ottenuto il successo in tutte le undici prove disputatesi fino a qui (manca ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 oggi : orari delle prove libere e come vederle in tv e streaming. Programma venerdì 10 maggio : Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio d’Italia 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola i piloti scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere, in vista della superpole e di gara-1 di domani, quindi superpole race e gara-2 di domenica. Lo scenario, come sempre, sarà splendido, con un tracciato spettacolare e una cornice di pubblico davvero importante. come spesso capita, ovviamente, gran parte del ...

Mondiale Superbike - GP Italia 2019 : Alvaro Bautista favorito principale ma Jonathan Rea vuole invertire il trend : Scatterà venerdì con le prime prove libere il weekend di gara dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2019, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si trasferisce sul circuito di Imola per il primo dei due appuntamenti previsti dal calendario nel Bel Paese, con gli appassionati Italiani che potranno godersi lo spettacolo del fenomenale duello tra Alvaro Bautista e Jonathan ...

Superbike – Jonathan Rea come Valentino Rossi : “è successo lo stesso a lui - gente felice di vedermi sconfitto” : Jonathan Rea e le critiche dei tifosi: le parole del campione britannico di Superbike sul cambiamento dei fan dopo l’arrivo di Bautista La stagione 2019 di Superbike si appresta a vivere emozioni incredibili col Gp di Imola. Alla vigilia dell’importante appuntamento italiano, Jonathan Rea ha rilasciato un’interessante intervista al Telegraph nel quale confessa di vivere una situazione particolarmente ...

Superbike - GP Italia 2019 : il programma del week-end a Imola. Orari e come vedere le gare in tv e streaming : Mancano ormai solo due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’Italia 2019, quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie fa tappa a Imola da venerdì 10 a domenica 12 maggio per il primo dei due appuntamenti previsti sul suolo nostrano nel calendario della stagione 2019. Per gli appassionati Italiani di motori e della categoria si tratta di un evento ...

Superbike - Dream team Kawasaki per la 8h di Suzuka : È una delle gare più dure ed eccitanti del mondo. Correre a temperature fino a 36 ° è una vera sfida per il pilota e per il mezzo meccanico" Haslam: "Assetto simile con Rea, è un vantaggio" Fa eco a ...

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGP” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

Il dominio Ducati rovina la Superbike? L’opinione di Rea : “la loro è una MotoGp” : Jonathan Rea ed il dominio della Ducati e di Bautista in Superbike: le parole del campione in carica Dopo quattro anni consecutivi di dominio in Superbike, Jonathan Rea deve fare i conti con un avversario tosto da battere: Alvaro Bautista e la Ducati hanno dominato in tutte le gare della stagione 2019 lasciando tutti gli avversari di stucco. non sono mancate, e non mancano tuttora, le polemiche riguardanti la Panigale V4 usata dal team ...