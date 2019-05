huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Pif, avrà letto, il Ministro, a proposito dell’esclusione di Altaforte dal Salone, ha parlato di censura.“È sbagliato. Nessuno vieta di comprare il libro di un fascista. Dico l’editore, poi, non so (a voce più bassa, ndr) seci si riconosce...”.Hanno fatto bene, dunque, a tener fuori dal Lingotto la casa editrice di Polacchi?“Alla fine è successo quello che doveva succedere in una democrazia, come la nostra, basata sull’antifascismo. Non si poteva lasciare fuori una sopravvissuta all’Olocausto e tenere dentro un fascista. Leben. A questo proposito vorrei dire una cosa”.Prego.“Non si parla più di Padania libera. Dov’è finita la Padania, per la quale in tanti sisacrificati, non lavorando neanche un giorno della propria vita”.Parte lo show, ...

isamiccoli52 : RT @HuffPostItalia: PIf: 'Caro Salvini le censure sono ben altre' - sciarpuccio : RT @HuffPostItalia: PIf: 'Caro Salvini le censure sono ben altre' -