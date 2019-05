Napoli | report allenamento | differenziato per Maksimovic | lavoro in gruppo per Diawara

Napoli - il report dell'allenamento : differenziato per Maksimovic - problemi per Mertens : Il Napoli ha consolidato il secondo posto in classifica ottenendo la matematica qualificazione in Champions League nella vittoria ottenuta contro il Cagliari per 2-1 allo stadio San Paolo. Nonostante una stagione di alti e bassi il Napoli vuole comunque chiudere con dei risultati positivi e considerando il calendario rimasto è lecito aspettarsi una striscia di risultati positivi fino alla fine del campionato. Salvo l’Inter, partita ostica, gli ...

Napoli - report allenamento : lavoro parzialmente in gruppo per Insigne - out Diawara : Napoli, report allenamento: lavoro parzialmente in gruppo per Insigne, out Diawara Napoli infortunio Insigne| Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, domenica sera alle 20.30. Gli azzurri avranno a disposizione il recuperato Albiol, da valutare invece Maksimovic (che dovrebbe farcela), Insigne e Diawara (verso un’altra esclusione). Questo il comunicato del Napoli Seduta pomeridiana per il Napoli a ...