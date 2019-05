Francesca de André e Gennaro Lillo si coccolano sotto le coperte

Grande Fratello 16 - Francesca de Andrè attacca Rosi Zamboni : "Sei una donnucola da 2 euro e 50" : Francesca de Andrè è nel pieno della crisi dopo aver visto le foto del suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosi Zamboni durante il prime time del GF16 lunedì sera. Il nervosismo lascia spazio agli sfoghi, durante una conversazione in giardino fra la ragazza e Micheal Terlizzi, la vicenda esce nuovamente allo scoperto quando lui dice: "Io ho sentito che loro due sono stati visti anche in discoteca".La ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro : coccole hot nel letto. Una foto lo dimostra : «Si è eccitato» : Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si scambiano coccole hot nel letto. E un particolare piccante non sfugge ai fan. Il frame “incriminato” fa il giro del web. Ma andiamo con ordine. Durante la diretta di lunedì sera, Francesca De Andrè avrebbe scoperto un presunto tradimento del fidanzato Giorgio. Nel frattempo, il tradimento sarebbe stato smentito dal diretto interessato tramite la sorella di Francesca, Fabrizia. ...

GIORGIO TAMBELLINI FIDANZATO Francesca DE ANDRÈ - HA TRADITO?/ Lei furiosa - chi è Roxy : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito FRANCESCA De ANDRÈ? Pizzicato a casa della sua fidanzata con Rosi Zamboni detta Roxy, una sexy influencer che...

Francesca De Andrè/ Sul presunto tradimento di Giorgio : 'Se è vero gli dò fuoco' - GF - : Nuovi scontri per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: dopo Guendalina litiga con Mila Suarez. Fuori dalla casa si vocifera sul tradimento del ragazzo.

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè inveisce contro il fidanzato : «Gli do fuoco». Gessica Notaro non ci sta : Francesca De Andrè “Gli do fuoco” è stata una delle frasi con cui Francesca De Andrè, durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16, ha commentato l’ipotetico tradimento del fidanzato Giorgio, paparazzato con una donna misteriosa sotto casa della concorrente. Un’espressione forte, sebbene dettata dalla rabbia e da non prendere alla lettera, che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ma anche ad una persona ...

Francesca De André - lacrime amare al Gf : la dichiarazione improvvisa di Gennaro : Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André sempre più vicini dopo l’incontro di Giorgio e Rosi Nel day time di oggi del Grande Fratello è emerso con una certa evidenza che Gennaro Lillio e Francesca De André sono sempre più vicini, soprattutto a causa dei tanti dubbi della gieffina dopo l’incontro tra il suo fidanzato, […] L'articolo Francesca De André, lacrime amare al Gf: la dichiarazione improvvisa di Gennaro proviene da Gossip ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André vicina a Gennaro : "Sei sincero anche quando dici bugie" : Al Grande Fratello 16 scorrono fiumi di lacrime. Francesca De Andrè non riesce comprensibilmente a riprendersi dalla scorsa puntata in prima serata del reality di Canale 5, dal momento in cui ha visto le immagini del presunto tradimento del compagno Giorgio. Sebbene le foto riportate dai settimanali di cronaca rosa non mostrino altro che il ragazzo che esce dal portone di casa di Francesca insieme ad una bionda, la figlia di Cristiano De ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre le corna del fidanzato in diretta. Urla bestiali - frase oscena : Umiliata in amore e rovinata nel gioco. Francesca De Andrè lunedì sera ha assistito in diretta al Grande Fratello allo scoop di Barbara D'Urso sulle (presunte) corna del fidanzato, Giorgio Tambellini, beccato con la bionda Rosy Zamboni. La figlia di Cristiano e nipote del Grande Fabrizio De Andrè no

GF16 - Gennaro e Francesca De Andre sempre più vicini; baci e messaggi in codice (VIDEO) : Grande Fratello tra Gennaro e Francesca ormai è partita la fiamma della passione Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi. Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono scambiati dei baci sul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d’amore oppure ci sorprenderanno … Continue reading GF16, Gennaro e Francesca De Andre sempre più vicini; baci e ...

Fabrizia De André : "Giorgio mi ha detto che non ha tradito Francesca" : Il presunto tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca de André continua a tenere banco e la sorella della gieffina, Fabrizia, ha svelato di essersi confrontata con il cognato. Ospite ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Se vedo delle foto di Giorgio in discoteca con Rosy - lui non mi vede più" : Francesca De Andrè, nelle ultime ore, è ancora piuttosto scossa per aver visto il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza mentre usciva dalla sua casa di Milano. La ragazza, in giardino, si sfoga, con Michael Terlizzi:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè: "Se vedo delle foto di Giorgio in discoteca con Rosy, lui non mi vede più" pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2019 13:19.

Gessica Notaro contro Francesca De André : "Ora dovete punirla" : Gessica Notaro richiama all'ordine Francesca De André, una delle principali protagoniste del Grande Fratello 16: "Certe cose non si dicono, va punita". Irruente, sboccata ed esagerata, sta facendo ...