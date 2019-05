Eurovision | Madonna ci sarà per un milione e mezzo di dollari | proteste palestinesi

Madonna ha deciso - sarà ospite all’Eurovision Song Contest : Madonna si esibirà come ospite di eccezione nella fase finale dell'Eurovision Song Contest di Tel Aviv. La pop star avrebbe firmato un contratto da un milione e mezzo di dollari, una cifra che le sara' versata da un uomo d'affari. A quanto risulta adesso, all'arrivo in Israele dara' una intervista e poi il 18 maggio apparira' nella vasta sala allestita per questo evento nell'Expo di Tel Aviv. Alcune settimane fa Roger Waters (ex Pink Floyd) le ...

L’appello di Roger Waters a Madonna per l’Eurovision : “Se crede nei diritti umani deve boicottare Israele” : L'Eurovision Song Contest 2019 che si terrà a Tel Aviv è al centro dell'appello di Roger Waters a Madonna. Se facciamo un passo indietro ricordiamo che lo storico bassista dei Pink Floyd aveva già catechizzato una tribute band chiedendo ai componenti di non esibirsi in tre date previste a Tel Aviv, Haifa e Be'er Sheba. Il musicista, infatti, è sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti umani e anche in questa occasione si è ...

Madonna si esibirà all’Eurovision Song Contest a Tel Aviv : Madonna suonerà due brani durante l'intervallo dell'Eurovision Song Contest in Israele, il prossimo mese. Lo riporta il sito internet della Bbc. L'icona pop raggiungerà oltre 180 milioni di spettatori quando salirà sul palco a Tel Aviv il 18 maggio. La sua apparizione è stata annunciata per la prima volta dai promotori locali Live Nation Israel, che hanno affermato che la performance sarebbe stata "sia storica che isterica". Lo staff stampa di ...

L’ospitata di Madonna a Eurovision 2019 verso il boicottaggio con le proteste di Peter Gabriel e Ken Loach : Neanche il tempo di annunciare Madonna a Eurovision 2019 ed è già polemica. La popstar dovrebbe esibirsi sul palco di Tel Aviv ma già si riscontrano i primi problemi in merito alla sua presenza alla finale dell'evento che si terrà il 18 maggio con l'Italia rappresentata da Mahmood. Sono circa 50 i firmatari di una petizione che richiede la sospensione dell'interna competizione di Tel Aviv, con Peter Gabriel e Ken Loach particolarmente ...

