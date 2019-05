Annalisa Chirico | “Salvini? In privato è un animo tenero Mi risulta che con Di Maio i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019), giornalista del Foglio e presidente del movimento Fino a prova contraria, è intervenuta durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 e quando le hanno chiesto se è vero che Salvini e Dinon si sentono più, non ha avuto dubbi: “Si, miche non si sentano. Si sono incontrati nel Cdm di mercoledì, ma credo che i canali di comunicazione tra loro non siano molto vivaci al momento”. Laè molto amica di Salvini e i conduttori le hanno chiesto di raccontare un po’ di lui: “Nelè molto più delicato e sensibile rispetto a come appare in pubblico, è un. In piazza è un gladiatore, glielo ho anche detto, ha un rapporto quasi carnale con la folla, quasi di osmosi”. E cosa ne pensa la bionda giornalista di Nicola Zingaretti? “Ha un fare un po’ pretesco, sembra sempre che debba farti l’omelia. ...

