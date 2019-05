Ancora un finto selfie contro Matteo Salvini | un ragazzo cerca di dargli un

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Pina Francone Il ministro dell'Interno vittima,una volta, di una presa in giro: ungli ha chiesto une poi hato diun bacio Il nuovo problema diè extra-politico e sono i. Già, perché il leader della Lega è ormai "perseguitato" da finti sostenitori che lo avvicinano prima o dopo un comizio in piazza, chiedendogli un, per poi sbeffeggiarlo. Settimane fa, a Caltanissetta, il ministro dell'Interno era stato avvicinato da due ragazze, Gaia e Matilde, che con la scusa della foto insieme si erano messe in posa per poi baciarsi al suo fianco. Nei giorni scorsi, invece, a Salerno una giovane, con il medesimo piano, lo ha affiancato per poi chiedergli ironicamente: ", non siamo più terroni di merda?", venendo poi allontanata bruscamente dagli agenti della Digos, che le hanno sottratto lo smartphone con su il ...

