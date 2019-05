Alimentare | Agrocepi | filiere ortofrutticole unite per il Made in Italy

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)Federazione Nazionale Agroha presentato oggi al Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta in corso a Rimini giunta quest’anno alla 36esima edizione, la conferenza pubblica “Le nostredell’ortofrutta per ilin– Energie & Benessere”, convegno in cui sono stati illustrati i due progetti di filiera che, a seguito di un bando del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, promuove al Macfrut 2019: Ortofrutta e Frutta in guscio. Il primo ha come obiettivo quello di creare il PANIERE DELL’ORTOFRUTTA, con apposita certificazione, per una nuova offerta integrata sui mercati e mettere insieme 22 aziende di 8 regioni italiane con un programma di investimenti pari a 45 milioni di euro finanziati dal Mipaaft. Il secondo – frutta in guscio – ha fra i propri obiettivi un PATTO TRA PRODUTTORI E TRASFORMATORI ...