Maltempo in Fvg | primi interventi solidali a Illegio e Ovaro

ilfriuli

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una prima parte delle donazioni destinate alle popolazioni colpite daldello scorso ottobre, raccolte attraverso il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione civile del Fvg , sarà ...

annerosafabi : RT @TgrRaiFVG: Risarcimenti per il maltempo, la Protezione Civile pubblica il bando Le domande di imprese e privati per i danni del maltemp… - ConfindustriaUd : RT @TgrRaiFVG: Risarcimenti per il maltempo, la Protezione Civile pubblica il bando Le domande di imprese e privati per i danni del maltemp… - TgrRaiFVG : Risarcimenti per il maltempo, la Protezione Civile pubblica il bando Le domande di imprese e privati per i danni de… -