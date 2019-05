Juve | giallo Allegri | Conte più vicino

Vinci Roma-Juventus con il contest di Locauto : canta la tua passione giallorossa e carica il video : 'La passione per la Roma non ha limiti. Quando si tratta della Magica, niente ci ferma!'. Si apre così il teaser di 'NIENTECIFERMA!', il nuovo contest di Locauto in collaborazione con AS Roma di cui ...

Juventus : Zaniolo ancora senza un rinnovo con i giallorossi potrebbe arrivare a Torino : Nicolò Zaniolo è sicuramente un astro nascente del calcio italiano e dell'A.S Roma in particolare. Non solo perché è estremamente giovane. Ma anche perché è dotato di notevoli qualità tecniche che hanno destato la curiosità prima e l'attenzione poi di tanti grandi club del calcio europeo oltre, ovviamente, a quello del Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, sempre attento a scoprire nuovi talenti italiani. D'altra parte, il momento che sta ...

Le notizie del giorno – ‘Giallo’ Cristiano Ronaldo in casa Juventus - le sentenze su Milan e Lazio : Le notizie del giorno – Arriva il provvedimento per Franck Kessié. L’ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto a Milanello, dove gli è stato notificato il provvedimento, una multa salata. Nelle ultime ore il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, ...

Cristiano Ronaldo - il ‘giallo’ dell’infortunio : la reazione della Juventus : INFORTUNIO Ronaldo – Le ultime ore sono state di grande tensione in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è stato l’infortunio di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è fermato durante il match delle qualificazioni valide per Euro 2020 tra Portogallo e Serbia e ha accusato un problema alla coscia destra che lo costringerà a rimanere fuori per almeno tre partite di campionato con l’obiettivo di recuperare per ...

DIRETTA/ Juve Stabia Cavese - risultato finale 2-2 - : Carlini trova il pari gialloblu : DIRETTA Juve Stabia Cavese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per la partita di Serie C, 30giornata del girone C.