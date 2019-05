I bimbi nati da utero in affitto non possono avere due papà

Salvini invita i bimbi sul palco : 'Nascano in Italia - non arrivino dai barconi belli e confezionati' : ... dopo aver invitato sul palco una famiglia con sei figli, afferma: 'È questa l'Italia per cui stiamo lavorando: che i figli nascano a Cantù e non ci arrivino dai barconi dall'altra parte del mondo ...

Morbillo - Unicef : 169 mln bimbi non vaccinati - Italia 5tra ricchi : Roma, 25 apr., askanews, - L'Unicef lancia l'allarme Morbillo: circa 169 milioni di bambini - in media 21,1 milioni l'anno - tra il 2010 e il 2017 non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il ...

bimbi chiusi in culle a forma di gabbie! Genitori arrestati ma scagionati : La coppia di 25enni fu arrestata quando gli agenti di polizia trovarono i due piccoli figlioletti letteralmente rinchiusi in quelle che sembravano a tutti gli effetti delle gabbie di legno fissate alla parete. È quanto accaduto nella cittadina di Tulelake, nello stato della California, in Usa, dove gli agenti avevano arrestato con l'accusa di maltrattamenti i Genitori Ramon Zendejas e la compagna Mercadies Williams. Ma secondo il ...

Morbillo - Unicef : “169milioni di bambini non hanno ricevuto il vaccino - l’Italia 5° Paese per bimbi non vaccinati” : Secondo l’Unicef, circa 169 milioni di bambini – in media 21,1 milioni l’anno – tra il 2010 e il 2017 non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Morbillo. Nei primi tre mesi del 2019, nel mondo sono stati segnalati più di 110.000 casi di Morbillo – circa il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Circa 110.000 persone, molte delle quali bambini, sono morte a causa del Morbillo nel ...

Lecce - raro evento all’ospedale Vito Fazzi : due bimbi “nati con la camicia” in un solo giorno : all’ospedale Vito Fazzi di Lecce nel giro di poche ore due bambini sono nati con il sacco amniotico integro. È un evento raro: solo un bimbo ogni 80000 si presenta infatti con queste caratteristiche. A darne notizia l’Asl che spiega che è accertato che i bambini “nati con la camicia” dormono meglio e apprendono prima.Continua a leggere

Firenze - chiuse le indagini sul cognato di Renzi e i due fratelli : “Spariti i milioni donati per i bimbi africani” : Sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. E adesso i fratelli Alessandro, Luca e Andrea Conticini rischiano il processo. Ai tre, infatti, la procura di Firenze ha notificato le informazioni di garanzia e l’avviso di conclusione delle indagini: un atto, quest’ultimo, che è spesso propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Andrea Conticini è cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Ai tre è ...

Contea NY - stato d'emergenza per morbillo : bimbi non vaccinati banditi dai luoghi pubblici : Rockland, Contea del sud-est dello stato di New York, si trova a fare i conti con una violenta epidemia di morbillo (più di 150 i casi confermati negli ultimi mesi) e, per questo, ha dichiarato lo stato di emergenza. Per contrastare la diffusione della malattia infettiva, le autorità, hanno deciso di adottare una "misura estrema", alquanto restrittiva: bandire i bambini non vaccinati da tutti i luoghi pubblici in cui, solitamente, si incontrano ...

bimbi non vaccinati banditi da luoghi pubblici in una contea di New York : Un sobborgo di New York, la contea di Rockland, ha deciso di bandire tutti i bambini non vaccinati dai luoghi pubblici, non solo le scuole ma anche, parchi, centri commerciali e persino chiese, nel tentativo di fermare un'epidemia di morbillo in corso dallo scorso ottobre. Lo hanno annunciato, riporta il sito della Cnbc, le autorità locali, con il provvedimento che durerà almeno un mese.Lo stato di emergenza dichiarato, il primo di ...

Augusto Casali - il leghista che usa foto di bimbi down paragonati al ‘down’ di Facebook : Augusto Casali, ragazzo di 21 anni, è finito al centro della polemica per aver pubblicato la foto di tre bimbi down per ironizzare - con una battuta di cattivo gusto - sul 'down' di Facebook. Sul suo profilo dice di essere social media strategist della Lega in Toscana, ma il Carroccio lo smentisce e afferma che - nonostante la sua fede leghista - non lavora per loro e non milita nel partito.Continua a leggere

Stupinigi - la scuola materna paritaria non prende bimbi non vaccinati. Costretta a chiudere per mancanza di iscritti : Meglio chiudere che accettare i bambini non vaccinati. A pensarla in questo modo è Rosetta Tagliareni, la direttrice della Nuova scuola materna di Stupinigi che, da quando è entrata in vigore la Legge 119/2017, ha dovuto far fronte ad un’emorragia di iscrizioni al punto da dover chiudere la storica scuola paritaria. La struttura di via Stupinigi, infatti, è centenaria: è un’ala della palazzina di Caccia dei Savoia ed è stata fondata nel 1864 ...

