F1 | Mick Schumacher | «Stimo sempre di più il mio papà»

Mick Schumacher a cuore aperto : “l’ammirazione per mio padre cresce giorno dopo giorno” : Mick Schumacher ha parlato del padre Michael, ex pilota della Ferrari e ben 7 volte campione del mondo di Formula 1 L’ammirazione di Mick Schumacher per suo padre Michael continua a crescere e riconosce che “quello che ha fatto è stato straordinario“, ha detto il giovane pilota a Barcellona, dove questo fine settimana si corre il Gran Premio di Spagna di Formula 1. “Ogni giorno sono sempre più consapevole di ...

Mick Schumacher : «Non amo i videogame - meglio la vita vera» : Il cappellino rosso sempre in testa, la maglia con il Cavallino, Mick Schumacher frequenta l'università dei motori più prestigiosa al mondo con sede è a Maranello. Guarda vecchi video della F1 e non ...

Mick Schumacher : «Voglio la F1 - ma saprò aspettare» : ROMA - Fa parte della Ferrari Driver Academy, dalla quale è uscito anche il talento Leclerc, ora in forza alla Rossa, e ha già testato la SF90 con ottimi risultati nei test in Bahrain di inizio aprile.

Mick Schumacher punta la Formula 1 - ma senza fretta - : E il figlio d'arte per eccellenza del mondo dei motori ha già attirato su di sé attenzioni e complimenti in occasione dei test disputati a inizio aprile in Bahrain, in cui è riuscito a ottenere un ...

Mick Schumacher in Formula 1? Il giovane pilota non vuole affrettare i tempi : “l’obiettivo è quello - ma…” : Mick Schumacher ci va cauto: il giovane pilota figlio di Michael non vuole affrettare i tempi per arrivare in Formula 1 “L’obiettivo è arrivare in F1 ma senza affrettare i tempi, passo dopo passo“. Così Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael, in un’intervista alla Dpa. “Non mi paragono con nessuno dei piloti di oggi -aggiunge il pilota di F2- anche se ce ne sono di eccellenti ma è ovvio che ...

Formula 1 - Villeneuve spaventa Mick Schumacher : “se non sarà subito super veloce - la Ferrari lo brucerà” : Il canadese ha parlato della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando che rischia di bruciarsi se non sarà subito veloce Jacques Villeneuve non usa mezze misure nel parlare della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando come il giovane pilota tedesco rischia di essere bruciato dal Cavallino nel caso in cui non riesca ad essere subito veloce. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni del quotidiano svedese ...

Formula 2 - gara 2 firmata Latifi. Ghiotto fuori. Mick Schumacher 5° : Baku davvero da dimenticare per Luca Ghiotto. Niente punti per lui, in una gara 2 in cui si è passato più tempo dietro la Safety Car che non gareggiando. È finita con il risultato dal suo punto di ...

Formula 2 - Latifi vince Gara-2 a Baku e va in fuga nella classifica piloti : Mick Schumacher chiude quinto : Scattato dalla quarta casella, Latifi sfrutta al meglio gli episodi avvenuti in gara riuscendo a tagliare per primo il traguardo Grandissimi vittoria per Nicolas Latifi in Gara-2 di Formula 2 a Baku, il pilota canadese riesce a tagliare per primo il traguardo nonostante sia scattato dalla quarta casella al via. Un durissimo colpo per la classifica piloti, visto che Latifi aumenta il proprio vantaggio sfruttando l’uscita di scena di ...

Formula 2 - Jack Aitnen trionfa a sorpresa in Gara-1 a Baku : Mick Schumacher finisce a muro : Il pilota del team Campos taglia per primo il traguardo di Gara-1 a Baku, precedendo De Vries e King Una Gara-1 folle quella del Gp di Baku di Formula 1, caratterizzata da numerosi incidenti che hanno determinato l’ingresso in pista della Safety-Car. A vincere è Jack Aitnen, partito ottavo in griglia ma riuscito a sfruttare a proprio favore tutti gli avvenimenti successi durante la corsa. Completano il podio Nyck De Vries e Jordan ...

F2 - GP Baku : in Azerbaijan Hubert - Mick Schumacher e Zhou in cerca dei primi giudizi : Dopo il round inaugurale in Bahrain la F2 torna in Azerbaijan , a Baku , su una pista che alterna curve lente e rettilinei lunghi e veloci sui quali darsi battaglia prima di entrare nella zona storica ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mick Schumacher non sarà al volante della Ferrari. Passo indietro per il figlio d’arte : Mick Schumacher non sarà al volante della Ferrari nei Test di Barcellona, in programma nella settimana successiva al GP di Spagna (10-12 maggio). L’indiscrezione arriva da it.motorsport.com secondo cui il figlio d’arte, già protagonista con la Rossa durante i Test in Bahrein di qualche settimana fa, non si cimenterà con le prove in terra catalana. Non si tratterebbe di una bocciatura per il giovane tedesco considerando appunto i ...

Formula 1 - niente test a Barcellona per Mick Schumacher : i motivi della scelta Ferrari : Il team di Maranello ha deciso di non far scendere in pista Mick Schumacher in occasione dei test di Barcellona, in programma dopo la gara La Ferrari sembra aver deciso, non sarà Mick Schumacher il rookie scelto per guidare la SF90 in occasione dei test di Barcellona, in programma la settimana successiva al Gp di Spagna. AFP/LaPresse Per regolamento, ogni team deve schierare un pilota esordiente (che non abbia partecipato a più di due gare ...

Michael Schumacher sognava di fare da manager a suo figlio Mick in F1 : Michael Schumacher L'ex manager di Michael Schumacher , Willi Weber, crede che il sette volte campione del mondo sarebbe tornato in Formula 1 per fare da manager al figlio Mick, se non fosse stato per l'incidente sciistico del 2013. Schumacher ha subito gravi ferite alla testa in un incidente nel dicembre ...

Willi Weber - ex manager Michael Schumacher : “Voleva portare suo figlio Mick in F1 - che pressione sul ragazzo” : Willi Weber ha lavorato a lungo come manager di Michael Schumacher ma non è più accanto al Kaiser da quando è accaduto il tristemente famoso incidente sulla neve. A suo dire è stata Sabine Kehm, attuale portavoce della famiglia dell’ex pilota, ad averlo estromesso dalla vita del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. Il manager ha raccontato la sua storia a Motorsportotal: “Alcune volte ero con Michael Schumacher quando ...