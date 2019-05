dal blog Salone del libro | epilogo e una domanda

termometropolitico

(Di giovedì 9 maggio 2019) Se conoscete il significato di “precipuo” oppure la differenza tra renitente e retinente, sapete già tutta la storia deldeldi Torino. Per chi invece come me ha dovuto googlarla, vi basti sapere che una casa editrice vicina a Casapound ha comprato uno stand al, dove il responsabile voleva vendere il-intervista di Salvini. Un tizio (grosso) nel comitato editoriale delfa un post su Facebook dove definisce alcuni giornalisti “razzisti”. Come tutta risposta, l’editore di Salvini si dichiara fascista. Detonao meravigliao. Autori, editori e distributori, aiutati dai partweetgiani, s’indignano e decidono di opporsi all’avanzata fascista, ma come insegna la regola del F.P.G., subito si dividono se boicottarlo non andando alo andandoci per fare casino. Hashtag vengono coniati, pareri vengono chiesti, testicoli vengono distrutti. Alla ...

Carmeli76062527 : @GiuliaGrilloM5S Vai esci dal blog e torna coi piedi per terra non hai fatto un c... - LocciValerio : ?? Diminuzione di domini registrati con l'estensione .EU ???? Un calo di interesse per 'l'estensione europea' giustif… - Rivadox63 : @ITANIMULLI7 @KsiazeMarek @lucianonobili @pdnetwork @matteorenzi @Deputatipd @PD_ROMA @andcasu @AnnaAscani… -