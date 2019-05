Casal Bruciato | Corcolle | Tor Sapienza | quando la rabbia dei quartieri contro gli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Notizie false o gonfiate che incendiano interi. Il tentato stupro inventato, l’aggressione subita in realtà perpetrata, l’assalto al bus ingigantito. E quelle norme sull’assegnazione delle case popolari che tutti fanno finta di ignorare. Come quelle che hanno portato la famiglia Omerovic ad avere legittimamente assegnata la loro casa Erp a. Anche stavolta si era diffusa la voce che il Comune di Roma dia 18 punti in più in graduatoria “ai rom” per uscire dai campi, notizia totalmente falsa perché quel punteggio viene dato a chiunque si trovi in emergenza abitativa (e dunque soprattutto agli “italiani”). Dal 2014 le periferie romane sono in ebollizione. Pesano tanti fattori. I flussi migratori fatti pesare solo su alcuni territori, gli equilibri sconvolti da Mafia capitale e la battaglia d’interessi che ne è derivata, le case popolari un tempo feudo della sinistra ...

