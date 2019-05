Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1

Accordi&Disaccordi - Scanzi e Sommi a Boldrini : “C’è un regalo per lei”. Parte ‘Bella Ciao’ e la deputata canta in studio : “Le abbiamo fatto un regalo”. Con queste parole Luca Sommi e Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, introducono la sorpresa che hanno preparato per la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini. “Ci sono due musicisti che suoneranno ‘Bella Ciao’, lei ha il microfono aperto e vogliamo sentire se conosce la canzone”. Boldrini ha accettato la sfida e ha cantato il brano simbolo della ...

Belluno - il B&B della prostituzione : donne in fila per lavorare - indagini in corso : Una notizia senz'altro grave e allo stesso tempo inquietante quella che giunge direttamente dalla provincia di Belluno, in Veneto, dove è stato scoperto un vero e proprio racket della prostituzione. Un giro di soldi e di donne che è stato scoperto grazie al lavoro da parte dei carabinieri del luogo, guidati dal comandante del nucleo informativo, Marco Stabile. Viene definito come un vero e proprio bed and breakfast del sesso, con donne che ...

Belluno - il B&B della prostituzione : donne in fila per lavorare : Un grosso giro di prostituzione sgominato a Belluno dove le prostitute arrivavano da tutto il Nord Italia per poter lavorare proprio lì, in quel posto tanto ambito dove si guadagnava bene. I carabinieri di Belluno hanno arrestato e interrogato un uomo del posto che gestiva un B&B nella cittadina veneta. Quando gli uomini dell'Arma si sono addentrati nell'appartamento dell'uomo, durante la perquisizione, hanno rinvenuto un vero e proprio ...

Tennis & Friends chiude in Bellezza : Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends - Salute e Sport ... Sport è Salute, l'unico evento di prevenzione in ...

Deva - figlia di Monica Bellucci - è tale e quale a mamma : eccola nello spot di D&G : Quattordici anni, la ragazza è nata dalla relazione dell'attrice umbra con l'ex compagno Vincent Cassel. E dalla madre...

Sport&Salute comanda SaBelli - con lui Landi e la Cassarà : Ora è ufficiale, sarà Rocco Sabelli il nuovo presidente e ad della neonata Sport&Salute , la società di nomina governativa e partecipata al 100% dal ministero dell'Economia che prenderà il posto di Coni Servizi. Ieri, dopo una lunga attesa, il sottosegretario, vigilante, Giancarlo Giorgetti , a cui per legge spetta l'ultima parola, ha ufficializzato la sua ...

Giorgetti conferma - SaBelli presidente di Sport & Salute : Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, lo ha comunicato oggi ai presidenti delle Camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. La nomina, ...

U&D gossip - Giulia De Lellis su Instagram : 'Voglio fare Bella figura con il mio ragazzo' : Giulia De Lellis è nuovamente al centro delle ultime notizie di gossip. Molti sono gli indizi che i fan hanno raccolto riguardo ad un possibile ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Damante. Nonostante i due non abbiano mai dato conferma di un ritorno di fiamma, ai seguaci storici della coppia non sono potuti sfuggire certi particolari inequivocabili, uno dei quali mostrato proprio poche ore fa sul profilo ...

Accordi & Disaccordi - la Bella anomalia dei talk show (ma basta comici) : [live_placement][live_placement] Accordi & DisAccordi rappresenta una piacevole anomalia nel panorama dei talk show: guardandolo si rischia di capire realmente ciò che dicono gli ospiti. Dovrebbe essere la normalità, ma in trasmissioni in cui sono chiamate a parlare dieci persone alla volta non è così scontato.Andrea Scanzi e Luca Sommi sembrano una coppia davvero affiatata e il fatto che gli intervistatori superino in quantità gli ...

Il bomber torna di moda con Bell&Ross : Forma quadrata, grande leggibilità e uno stile deciso che ben riassume l'essenza stessa dei prodotti tecnici di ispirazione militare: sono questi gli elementi distintivi di alcuni dei prodotti più identificativi di Bell & Ross. Orologi che hanno come “musa” la cabina di pilotaggio degli aerei e che quest'anno scelgono di omaggiare il capo di abbigliamento più iconico di chi quella cabina la abita, ovvero i piloti: la MA-1 flight jacket. Nota ...