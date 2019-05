Banca Ifis | utile netto a 30 milioni

Piazza Affari : brillante l'andamento di Banca Ifis : Seduta vivace oggi per l' Istituto con sede a Venezia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Ifis : Seduta decisamente positiva per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in rialzo del 2,52%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Banca Ifis - ex AD Bossi presenta lista minoranza per nuovo CdA : In vista dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis , convocata in unica seduta per il giorno 19 aprile 2019, la Banca rende noto che nella giornata di oggi, 22 marzo 2019, è stata presentata dagli ...