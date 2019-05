Auto tagliata in due dal guardrail | morto il conducente di 22 anni

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Pina Francone Brutale incidente mortale in località Monte Salionze, in provincia di Verona: inutili i soccorsi, il guidatore èsul colpo Terribile incidente mortale su una strada provinciale del veronese, dove un guidatore ha perso il controllo dell', schiantandosi ad alta velocità contro il. Il fatto questa mattina (giovedì 9 maggio, ndr), attorno alle otto della mattina, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, in provincia di Verona. La Fiat Punto, senza coinvolgere altre vetture, ha sbandato di lato, colpendo con il fianco destro un capo del, che ha sventrato la macchina, tagliandola in due, letteralmente. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma per ilnon c'è stato nulla da fare: il ragazzo di 22alla guida è tragicamentesul colpo. I vigili del fuoco hanno lavorato diversi ...

