Agcom | “su Tg1 |  Tg2 | TgLa7 e SkyTG24 troppo spazio alla Lega e al governo Sul Tg5

(Di giovedì 9 maggio 2019) Su Tg1,laoccupa, più del Movimento 5 Stelle. E anche ilsu questi quattro telegiornali gode di una presenza elevata. A due settimane dal voto per le Europee, sono questi i risultati del monitoraggio didal 22 al 28 aprile e dal 29 aprile al 5 maggio. Per quanto riguarda Tg1 e Tg2 – che ha dedicato anche un servizio assolutorio sulla foto postata sui social di Matteo Salvini mentre imbracciava un mitra – i rilievi dell’autorità garante riguardano le edizioni principali e non si riferiscono soltanto al tempo di parola, ma anche al tempo di notizia. Elementi che erano già emersi a marzo e che erano stati oggetto di scontro tra i due alleati dianche in Vigilanza Rai. Nei giorni scorsi ha fatto discutere una foto di @matteosalvinimi che imbracciava un mitra. Ma nel corso del tempo sono stati molti i leader ...

