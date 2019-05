Ubriaco fa una strage e uccide 8 persone, arrestata la barista che gli ha servito da bere

Sta facendo molto discutere negli Stati Uniti l’arresto di Lindsey Glass, nei guai con la giustizia per aver in qualche modo favoreggiato una strage avvenuta nel settembre 2017, a Plano, in Texas, e compiuta dal 32enne Spencer Hight. All’epoca la 27enne barista, Lindsey gli avrebbe servito alcol per tutta la serata. Vendere una bevanda alcolica a una persona con problemi di alcolismo o visibilmente instabile è un reato che nello Stato americano comporta la pena di un anno di carcere e una multa di 500 dollari. La Glass è stata arrestata il 30 aprile 2019, dopo che la Texas Alcoholic Beverage Commission ha concluso in un rapporto che la barista si è resa responsabile di aver venduto da bere in maniera “negligente” a Hight, che, dopo essere uscito dal locale, ha sparato e ucciso otto persone. Depresso e affetto dalla dipendenza dall'alcol dopo aver già perso il lavoro e dopo la fine del matrimonio, l’uomo era entrato nel bar dove lavorava Lindsey, che conosceva sia l'uomo, sia la ex moglie, Meredith. Successivamente Hight, in preda ai fumi dell’alcol, si era diretta nella casa dove l'ex moglie si trovava con alcuni amici per vedere una partita di football e qui aveva aperto il fuoco, uccidendo otto persone tra cui la donna. Dopo la strage, la polizia era riuscita a neutralizzare il 32enne, uccidendolo durante la fuga.

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La 27enne Lindsey Glass avevadiversi drink ad un cliente il quale, subito dopo, uccise otto, tra cui anche la ex moglie. I fatti sono avvenuti in Texas nel 2017. Ora la donna è stata: sapeva che quella persona era pericolosa e priva di lucidità, ma nonostante ciò ha continuato a somministrargli alcol per tutta la serata.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...