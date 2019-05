Torino | violenta lite Sirigu-Rincon in allenamento

Torino - chiusa in uno scantinato e violentata da due spacciatori : ragazza fugge dall'aguzzina e denuncia l'accaduto : La denuncia della vittima che è riuscita a fuggire: "Una donna marocchina mi ha minacciata con un taglierino e usata come merce di scambio per la droga"

Torino. Educatrice fa uscire il marito di casa e violenta un minorenne : “Si sente a disagio” : Secondo gli inquirenti gli episodi sarebbero cominciati nel luglio 2014 e sarebbero proseguiti fino all'agosto 2017. Avrebbe abusato di un ragazzino di età inferiore ai 14 anni, ospite della comunità per minori di Torino in cui lei lavorava come Educatrice.Continua a leggere

Violentata al Valentino : convalidato arresto/ Torino - migrante nega 'ero strafatto' : Giovane 18enne Violentata nel parco del Valentino a Torino, convalidato l'arresto per il migrante che nega ogni responsabilità e si difende.

Violentata al Parco del Valentino a Torino - dopo una serata in discoteca : arrestato 30enne della Guinea : Violentata al Parco del Valentino, nel centro di Torino, dopo una serata in discoteca con il fidanzato, da un uomo di trent'anni che l'ha aggredita e abusata. Lei, giovane torinese appena maggiorenne, è stata portata in ospedale in stato di choc. Ferita e tremante, senza scarpe e con il vestito strappato. Il suo aguzzino, originario della Guinea e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia.Un caso, quello di ieri notte ...

