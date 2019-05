Tatarella | io innocente ma mi dimetto Lettera dimissioni a Comune Milano

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) "Sono, le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi dal Consiglio comunale". Sono le parole, affidate al suo legale, l'avvocato Luigi Giuliano, di Pietro, il consigliere comunale milanese, ex vice coordinatore regionale di FI (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda. Oggi nell'interrogatorio davanti al gip ha scelto di avvalersi della facolta' di non rispondere per potere analizzare, come ha chiarito il legale, tutti gli atti.

TgLa7 : #Tangenti: Pietro #Tatarella, io innocente ma mi dimetto - LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: Tangenti, Tatarella: 'Innocente ma mi dimetto dal consiglio comunale di Milano' #Tatarella -