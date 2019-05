Roma | Manolas all’Arsenal? Conferme dall’Inghilterra | i dettagli

Manolas-Juventus - la conferma arriva direttamente dalla Roma : MANOLAS JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Manolas in vista della prossima stagione. Di fatto, come riportato dal quotidiano Romano, il club giallorosso starebbe puntando con forte decisione su Izzo, difensore attualmente in forza al Torino. Detto questo, l’affondo giallorosso sul centrale granata […] More

Roma - siparietto social Manolas-Borriello : 'Sei vecchio'. 'Se scrivi ti stiri il dito' : Si sono incrociati nel 2014 allla Roma , ed evidentemente sono rimasti in ottimi rapporti: Kostas Manolas e Marco Borriello , protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram. Il difensore greco ...

Roma - a Genova per la continuità : le parole di Manolas : La Roma ha ripreso la sua corsa dopo il periodo turbolento. L’aver inanellato una striscia di risultati positivi non solo ha portato serenità, ma ha anche riavvicinato i giallorossi al quarto posto, obiettivo principale perché garantisce la qualificazione in Champions League. Lo sa bene Kostas Manolas, che ha detto la sua in merito alla trasferta della squadra capitolina a Genova. “E’ una partita difficile e tosta – ...

Roma - Ranieri perde Perotti per infortunio. Manolas : 'Tanti punti persi - potevamo essere in Champions' : Claudio Ranieri non fa in tempo a recuperare Edin Dzeko che ha perso Diego Perotti . Il tecnico, che oggi ha riaccolto il bosniaco in gruppo dopo due giorni di infermeria a causa di una distorsione ...

Roma - le ultime : in difesa dubbio Manolas. Attacco - più Under di Kluivert : Due dubbi, tre se consideriamo il modulo. Con l'ansia di una rimonta per la zona Champions ancora da conquistare, Claudio Ranieri - divenuto nonno per la seconda volta, benvenuta Dorotea, - ha ancora ...

Roma - Jesus : 'Ranieri ti sa parlare e dire la cosa giusta'. Manolas convocato contro il Cagliari : Claudio Ranieri ha cambiato lo stato d'animo nello spogliatoio della Roma dando ai giocatori nuove energie mentali per il raggiungimento del quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions. ...

News Roma - le ultime su Manolas : dubbi in attacco : News Roma – Buone notizie in casa Roma, l’allenatore Claudio Ranieri ha ritrovato il difensore Manolas, il greco oggi si è allenato con il resto della squadra, stesso discorso anche per il terzino Karsdorp, entrambi saranno in gruppo a partire dall’allenamento e faranno parte della lista dei convocati per la partita contro il Cagliari. dubbi per il club giallorosso in vista dell’importante match, assenze certe degli ...

Calciomercato - la Juve starebbe lavorando ad uno scambio con la Roma per Manolas : In estate assisteremo sicuramente ad un Calciomercato scoppiettante. I top club di Serie A sono pronti a rinforzare le loro rose e molto passerà dalle conferme o meno degli allenatori in panchina. Ad esempio la Juventus dovrebbe ripartire da Allegri come ha confermato nei giorni scorsi il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel post match di Champions League fra i bianconeri e l'Ajax. A proposito del club bianconero ci attendiamo una sorta ...

Manolas - bye bye Roma : la Juve prepara i 36 milioni della clausola : Roma - La Roma sta per perdere il suo difensore migliore. Kostas Manolas dopo cinque stagioni potrebbe sfi larsi la maglia giallorossa. Il difensore greco ha rinnovato il contratto meno di un anno e ...

Infortunio Manolas - difensore greco verso il recupero per Roma-Cagliari : Infortunio Manolas – Buone notizie in arrivo per la Roma e il suo tecnico Claudio Ranieri. La squadra giallorossa, falcidiata negli ultimi mesi dagli infortuni, potrebbe riuscire a recuperare un importante giocatore in vista di Roma-Cagliari, partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico. […] L'articolo Infortunio Manolas, difensore greco verso il recupero ...

Sorriso Roma - con il Cagliari rientra Manolas : Prosegue la preparazione della Roma in vista dell’anticipo casalingo di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, riavrà quasi sicuramente Manolas che già da domani dovrebbe riprendere gli allenamenti con il resto del gruppo. Per il centrale greco ancora oggi solo un lavoro individuale proprio per non rischiare eventuali ricadute. Sulla trequarti Pastore si candida a una maglia da titolare viste ...

Roma - Ranieri ritrova Manolas contro il Cagliari. Domani atteso il rientro in gruppo : La prime delle cinque finali per arrivare al quarto posto, e quindi qualificarsi in Champions, la Roma la giocherà sabato pomeriggio, ore 18, all'Olimpico contro il Cagliari. Claudio Ranieri non potrà ...