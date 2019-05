Raggi raggirata Per i giudici fu vittima dei fratelli Marra

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La sindaca di Roma “Virginiaè statadi unro ordito daiin suo danno”. Lo scrive il giudice monocratico, Roberto Ranazzi, nelle motivazioni della sentenza con cui il 10 novembre scorso ha assolto dall’accusa falso il primo cittadino in relazione alla nomina di Renato, fratello dell’allora capo del personale, a capo della Direzione turismo del Campidoglio.“Sotto l’aspetto formale la nomina di Renatonon offre alcuna deviazione dalla procedura di interpello”. La sua candidatura “era stata pianificata dai duemolti mesi prima, già dalla prima metà di luglio 2016, quale alternativa al diniego del sindaco- scrive il giudice - per la nomina di Renatocome il capo o vicecapo della polizia locale di Roma capitale”. Per il magistrato i...

