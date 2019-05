Pamela Anderson va a trovare Julian Assange in prigione

Pamela Anderson fa visita ad Assange in carcere : «L'uomo più innocente del mondo» : «L'uomo più innocente del mondo»: così Pamela Anderson ha descritto Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, chiuso nella prigione di Belmarsh dopo essere stato arrestato dalla polizia britannica quando l'Ecuador ha revocato ...

Pamela Anderson incontra Julian Assange in carcere : “Gli voglio bene” : Pamela Anderson ha incontrato Julian Assange in carcere. le dichiarazioni dell’attrice: “Gli voglio bene” Pamela Anderson ha incontrato Julian Assange, attualmente detenuto nel carcere Belmarsh di Londra. L’attrice, come riportato dall’agenzia stampa Adnkronos, ha visitato il fondatore di WikiLeaks, che è in attesa di sapere il suo futuro, aspettando l’udienza sulla richiesta di estradizione avanzata ...

Pamela Anderson difende Julian Assange : “Londra - come hai potuto? Solo un diversivo per la Brexit” : “Londra, come hai potuto? Ecuador, come hai potuto? Sono scioccata“. La notizia dell’arresto nella capitale britannica di Julian Assange ha sconvolto Pamela Anderson, che tempo fa ha rivelato di aver avuto una storia con lui. L’attrice ha pubblicato su Twitter una foto del fondatore di WikiLeaks con la scritta in latino “Veritas Valebit”, “la verità prevarrà”, e poi ha pubblicato una serie di tweet ...

Pamela Anderson difende Assange : "Siete egoisti e crudeli" : Pamela Anderson difende Julian Assange . Il fondatore di Wikileaks è stato arrestato questa mattina dalla polizia britannica e portato fuori dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Assange aveva ...

Pamela Anderson difende Assange : "Londra - come hai potuto? Solo un diversivo per la Brexit" : "Londra, come hai potuto? Ecuador, come hai potuto? Sono scioccata". Pamela Anderson ha iniziato a twittare freneticamente dopo la notizia dell'arresto di Julian Assange. L'attrice, che in un'intervista aveva rivelato di avere una relazione sentimentale con il fondatore di WikiLeaks, ha prima pubblicato una foto del giornalista con la scritta in latino "Veritas valebit" (la verità prevarrà, ndr) e poi si è lanciata in una ...

Pamela Anderson con Assange : «Londra - come hai potuto?» : Per lei è un «eroe», oltre che un compagno: «E' una delle persone più importanti al mondo - ha dichiarato tempo fa -, è coraggioso e si è sacrificato per tutti noi» .

Arresto Julian Assange - Pamela Anderson è una furia : 'Siete ladri - diavoli - bugiardi ma noi risorgeremo' : Ma lo sfogo di Pamela continua con delle accuse generiche a tutti gli attori di questa vicenda: 'Avete catapultato tutto il mondo nell'arretratezza. Siete bugiardi, ladri e diabolici. Ma voi verrete ...

Pamela Anderson e Adil Rami tornano insieme dopo la rottura : l’indiscrezione : Sembrava che si fossero detti addio a fine 2018 per differenze inconciliabili sul tema del matrimonio e invece adesso sono di nuovo insieme: Adil Rami e Pamela Anderson, che parevano destinati alle nozze subito dopo la vittoria nella Coppa del Mondo di calcio ottenuta dal difensore franco-algerino ex Milan, si sono invece lasciati e adesso – pare – ripresi. Che si sia riaccesa quella gigantesca passione che, per prima, li aveva ...