Pa | consulenti lavoro | bene deleghe a governo per migliorare qualità servizi

Welfare : consulenti del lavoro in prima linea per benessere aziendale : Roma, 16 apr. (Labitalia) - Lavoratori più felici, imprese più competitive, economia in crescita.[...]

Offerte di lavoro : Poste italiane cerca addetti al cliente e consulenti in tutta Italia : Poste Italia ne è una grande società nata nel 1862 ed è detenuta in maggioranza dall'ente pubblico Cassa Depositi e Prestiti. Quanto alle sue attività, l'azienda fornisce: servizi postali, finanziari, di gestione del risparmio e di pagamento e riscossione. Per aprile 2019 si prevede la selezione di addetti al cliente e consulenti finanziari. La domanda di di lavoro per queste posizioni può essere eseguita online tramite un'apposita area del sito ...

Formazione continua consulenti del lavoro : quanti crediti conseguire : È entrato in vigore il 1° gennaio 2019, in concomitanza con il successivo biennio formativo, il nuovo Regolamento per la Formazione continua obbligatoria degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e le relative linee guida. In realtà, il Regolamento viene già applicato in via sperimentale dal 1° ottobre 2018 in almeno un Consiglio provinciale dell’Ordine per regione e in tutti gli enti formativi, con l’obiettivo di ...