ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il forfait all’ultimo minuto del Barcellonariunione di Madrid, e la decisione di Bartomeu di schierarsi con Agnelli, sembra confermare ancora di più, secondo la, la creazione di due schieramenti sulla questione delle nuove leghe europee. Quello che si sta delineando è lo schieramento di una quindicina di top club favorevoli a una Champions più elitaria. Sembra quasi il G-14 di una volta, se non fosse che quello eraUefa e Fifa, mentre questo è in lottaclub più piccoli. Senza dimenticare che, nello scacchiere politico, oggi i top club appoggiano l’Uefa ma (alcuni) flirtano con la Fifa che vuole organizzare il Mondiale per club. Equilibri difficili… Il panorama che si va disegnando è quello delle bigle altre. In Italia con Agnelli si sono schierati Milan, Inter e Roma; in Spagna si sono Real e Barcellona in prima linea seguite a ruota ...

SSCNapoliNews : La Gazzetta fa i conti dei voti pro e contro alla SuperLega. Sorpresa Premier - napolista : La Gazzetta fa i conti dei voti pro e contro alla SuperLega. Sorpresa Premier Con Agnelli ci sono #Milan, #Inter,… - Daniele10004845 : RT @UiltucsM: Conti in rosso e incertezze. Oggi, il Responsabile Territoriale Uiltucs Mantova, Daniele Grieco alla Gazzetta. -