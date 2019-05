Gli abbonati a EA Access e Origin Access superano quota 3 5 milioni di utenti

Donkey Kong Jr. - VS. Excitebike e Clu Clu Land sono i prossimi classici NES in arrivo per Gli abbonati a Nintendo Switch Online : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Donkey Kong Jr., VS. Excitebike e Clu Clu Land saranno aggiunti al catalogo di classici NES per gli abbonati a Nintendo Switch Online il prossimo 15 maggio.Nel classico senza tempo Donkey Kong Jr., vestirete i panni del figlio di Donkey Kong e il vostro obiettivo è salvare vostro padre, che è stato rapito e imprigionato in una gabbia da Mario. Per fare questo, dovrete fare affidamento sulle ...

Spotify festeggia 100 milioni di abbonati - sono 217 milioni Gli utenti totali : Gli utenti che pagano un abbonamento mensile sono aumentati del 32% rispetto a un anno fa. Nel primo trimestre ricavi a +33%, riduce le perdite

NetFlix cresce ma le stime suGli abbonati deludono : NetFlix continua la sua corsa nel primo trimestre, ma delude nelle stime per i tre mesi in corso alimentando i timori degli investitori per l'aumento della concorrenza nel settore della tv in streaming, dove sono attesi gli esordi di colossi come Apple e Walt Disney. Preoccupazioni che si riflettono nell'andamento dei titoli a Wall Street: NetFlix arriva a perdere nelle contrattazioni after hours fino al 9,3% per poi recuperare. Il primo ...

Teatro Galli : boom abbonati - +13 - 3% - e biGlietti venduti - +11% - : Completa il quadro la sezione Tracce D contemporaneo, 6 spettacoli andati in scena nell'abituale cornice del Teatro degli Atti di via Cairoli. Complessivamente per la stagione appena terminata sono ...

Il Garante multa Mediaset Premium : "Limitato il diritto di recesso deGli abbonati" : ROMA - Non è un gran momento, per Mediaset, nel rapporto con i garanti. L'Antitrust annuncia dei paletti alla cessione della piattaforma tecnica di Mediaset Premium a Sky, e l'operazione così salta . ...

Svelati altri tre classici NES in arrivo per Gli abbonati a Nintendo Switch Online : Se siete possessori di Nintendo Switch e abbonati al servizio Nintendo Switch Online, abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, recentemente sono stati rivelati altri tre classici NES in arrivo per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio Online di Nintendo.Di che giochi si tratta? Ebbene, come segnala Gematsu, dal prossimo 10 aprile gli utenti Nintendo Switch Online potranno giocare ai classici immortali Super Mario ...

I giochi gratuiti di aprile per Gli abbonati Twitch Prime sono ora disponibili : Questo titolo eccentrico posiziona fino a quattro giocatori in un mondo pericoloso in cui i colori sono fondamentali. Infine, Keep In Mind: Remastered è un oscuro horror psicologico che esplora temi ...

Pay Tv : 4 - 6 milioni di ‘abbonati pezzotti’. Campania e PuGlia in testa alla classifica dei pirati : Calcio, partite in streaming Gli italiani che guardano gli eventi sportivi illegalmente sono 4,6 milioni. La camorra ringrazia. E incassa. Secondo quanto emerge da un’indagine della Fapav (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali), il giro d’affari legato alla pay tv pirata ammonta infatti a circa 200 milioni di euro l’anno. Soldi che finiscono nelle casse delle organizzazioni criminali, ormai ...

DAZN sanzionata da Antitrust - spot ingannevoli. Ora compensare Gli abbonati : ... nuovi limiti di reddito Soldi Via della seta Italia-Cina: i tre accordi firmati Lifestyle Quanto vale economicamente la Coppa del Mondo vinta da Dorothea Wierer Soldi Reddito e ISEE basso: bonus, ...

Chelsea : Sarri boicottato dai tifosi - abbonati vendono i propri biGlietti : LONDRA - Un uomo solo contro tutti. Maurizio Sarri è ormai un corpo estraneo nel suo stesso Chelsea . Criticato dalla società, ammutinato dai suoi giocatori, ormai il tecnico toscano è stato scaricato ...

Netflix accusato di usare informazioni sull'orientamento sessuale deGli abbonati : "Informazioni che neanche abbiamo" : Si è gonfiato e si è sgonfiato nell'arco di qualche ora, il piccolo caso che ha coinvolto Netflix e la sua nuova serie animata antologica Love Death & Robots, disponibile sulla piattaforma da venerdì 15 marzo 2019. Diciotto episodi, della durata variabile, che -ora sappiamo- sono proposti agli abbonati in ordine differente. Per qualche ora, però, è circolato il sospetto che a decidere quest'ordine di visualizzazione degli episodi ...