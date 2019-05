Edicola | Conte aspetta la Juve per dire sì all' Inter | Milan su Di Francesco

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Aprile : Il premier Conte – Intervista al “Fatto” su Libia - Def e manette agli evasori : l’Intervista “Il caos a Tripoli può spingere sui barconi anche molti libici” Guerra e bilanci – agli emissari di Haftar a Roma il premier ha detto: “Siamo contrari a ogni soluzione militare”. Nuova iniziativa sul Venezuela di Stefano Feltri Assange chi? di Marco Travaglio Julian Assange non è un giornalista in senso classico, anche se ha scritto molto e Fatto tv. È principalmente un attivista e un pirata informatico, che si ...

Edicola : Koulibaly piace al Real - Conte libero - Coutinho : addio Barça : ... quotidiano sportivo vicinissimo alle cose dei Merengues: se a fine stagione sarà addio al centrale campione del mondo Raphael Varane , Juventus e Manchester City alla finestra, si punterà sul ...