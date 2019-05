Computer quantistici sempre più vicini | ottenuti i primi ologrammi super precisi di

" Computer quantistici : realtà di un prossimo futuro o pura fantascienza?" a Palestra della Scienza : All'interno della XIX edizione faentina della Settimana della Cultura scientifica e tecnologica, venerdì 12 aprile , alle ore 21, presso la Palestra della Scienza di Faenza, in via Cavour 7, si terrà una conferenza dal titolo: 'Computer quantistici : realtà di un prossimo futuro o pura fanta Scienza ?'. Relatore Fabio Ortolani, professore di Fisica teorica ...

E’ italiano il sistema di calcolo più veloce - superiore anche ai Computer quantistici : Un circuito elettronico innovativo in grado di risolvere calcoli complessi ad una velocità finora mai raggiunta non solo dai più potenti computer digitali classici, ma anche dagli avveniristici computer quantistici. Un risultato ottenuto dal Politecnico di Milano che rivoluzionerà l'intelligenza artificiale, un campo in cui è fondamentale che i sistemi imparino e prendano decisioni molto velocemente. Come funziona, lo ha spiegato ad askanews ...