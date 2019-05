Caso Siri, Conte: “Senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento”

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il primo ministro Giuseppeha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armandocome "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere ladei. "Altrimenti non potremmo sentirci ildel cambiamento".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...