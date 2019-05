﻿Pensione anticipata a 59 anni con Quota 100 | requisiti e come usare lo scivolo

?Pensione anticipata 2019 : domanda usuranti in scadenza - come farla : ?Pensione anticipata 2019: domanda usuranti in scadenza, come farla come ripetiamo spesso la materia previdenziale è ben più complessa rispetto alla tanto dibattuta Quota 100. Infatti oltre nuova misura previdenziale introdotta dal Governo Conte sono attualmente in vigore molte altre norme, precedenti all’ultima riforma varata dall’esecutivo in carica, che danno ai lavoratori la possibilità di percorrere strade diverse per ...

?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : ?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104, iter e benefici iter per pensione anticipata con Legge 104 L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in ...