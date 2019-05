Roma | il no di Conte è arrivato sabato

Antonio Conte : "Roma? No - non adesso" : La Gazzetta si rifà il look, e non solo,. E riparte con un'intervista esclusiva: Antonio Conte. L'allenatore, oggetto del desiderio di molti club europei, si confessa a Walter Veltroni. In una lunga ...

Conte a 360° : “Se torno in Italia è per vincere. Roma? Ad oggi non ci sono le condizioni” : Intervista esclusiva di Walter Veltroni sulla “Gazzetta dello Sport” ad Antonio Conte sul suo futuro. L’ex ct azzurro apre all’Italia, ma con un progetto importante. Nel dettaglio, Conte si svela a 360° gradi, ricordando gli inizi: “È mio padre che ne ha merito. Lui è stato il presidente di una squadra storica della mia città: la Juventina Lecce. Era un po’ tutto. Era presidente, allenatore, magazziniere. ...

Roma - il Conte dei danni : Senza Champions, e a quanto pare, senza Conte. L'attualità sembra infierire sulla Roma. Niente di definitivo, ma il flop rischia di essere doppio. L'obiettivo vitale della proprietà Usa è quasi ...

Inaugurata a Roma la nuova 'casa degli 007'. Conte : 'Intelligence è e rimarrà presidio di democrazia' : stata Inaugurata a piazza Dante nel quartiere multietnico dell'Esquilino a Roma, la nuova "sede unitaria del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", in pratica la casa degli 007. ...

Genoa-Roma scontenta tutti : tifosi scatenati sui social : La Roma è tornata dalla trasferta di Genova con un solo punto, rallentando così la corsa alla qualificazione in Champions League, ma anche il Genoa può recriminare per un rigore sbagliato. Molti tifosi delusi di entrambe le squadre si sono scagliati contro alcuni giocatori del Genoa. Il primo a farne le spese è stato il portiere Federico Marchetti, ex biancoceleste. Su Instagram, il portiere ha condiviso un messaggio attraverso una storia: ...

Claudio Pasqualin : “Conte al 50% va alla Roma - Icardi all’Atletico Madrid” : Il procuratore Claudio Pasqualin, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, ha parlato del futuro di Conte e non solo. Nel dettaglio, le sue parole sull’ex ct della nazionale: “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo ...

Libia - domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Roma tra Juventus e futuro. E i tifosi vogliono solo Conte : Una settimana di fuoco. La partita con la Juve si giocherà domenica sera, ma a Roma quella iniziata stamattina sarà una settimana lunghissima. Da una parte c'è il campo, con la sfida alla rivale di ...

Conte Roma - Totti a Le Iene : “Chiedete a lui se arriva” : Conte Roma: Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all’ultimo minuto. Un risultato che consente alla squadra di Prandelli di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione visto che l’Empoli terzultimo è ora staccato di […] L'articolo Conte Roma, Totti a Le Iene: “Chiedete a lui se ...

Conte alla Roma? Totti esce allo scoperto : arriva il chiaro messaggio! : Conte ROMA- Francesco Totti ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul potenziale prossimo futuro di Antonio Conte sulla panchina dei capitolini. L’ex numero 10 giallorosso ha così ammesso: “Conte? Chiedete a lui se arriverà in giallorosso”. Una dichiarazione che lascia totalmente le porte aperte all’arrivo dell’ex tecnico del Chelsea nella capitale. Una possibile conferma che annullerebbe […] More

La Roma sarebbe divisa tra Conte e Mourinho : La Roma è pronta a vivere una nuova stagione e questa volta vuole farlo da protagonista. Dopo la semifinale di Champions League raggiunta lo scorso anno, questa stagione non è stata all'altezza delle aspettative, con la corsa al quarto posto che non è ancora decisa, ma sicuramente in salita per la compagine di mister Ranieri. Proprio l'allenatore, emblema dell'impresa del Leicester in Premier League, non è sicuro di restare saldamente sulla ...

Serraj a Roma - vede Conte : "Aggressione di Haftar va fermata e punita" : (A cura di E. Rossi per Formiche.net)Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà a Roma Fayez Serraj, che guida il governo internazionalmente riconosciuto in Libia. Una visita lampo organizzata per chiedere un aiuto ulteriore all’Italia, affinché “si impegni molto di più e soprattutto in maniera più visibile per difendere le ragioni del governo sostenuto dalle Nazioni ...

Libia - oggi Serraj a Roma vedrà Conte : 9.34 Missione a Roma per Fayez Serraj. Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli sarà ricevuto oggi dal premier Conte. La visita a Roma di Serraj avviene a poco più di un mese dall'avvio dell'offensiva contro Tripoli del generale Haftar, costata finora la vita a centinaia di persone.Nei giorni scorsi Conte e Serraj hanno avuto diversi colloqui telefonici per discutere della situazione: l'Italia insiste per un cessate il fuoco al ...

Allegri rinnova - Marotta conferma Spalletti : Roma in corsa solitaria per Conte : Tutti gli indizi portano al rinnovo, ma per la certezza bisognerà aspettare il faccia a faccia di metà settimana tra Andrea Agnelli e Max Allegri. Mercoledì, o al più tardi giovedì, allenatore e ...